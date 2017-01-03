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İnanılmaz tesadüf! 1980’in ilk bebeği, 2017’nin ilk bebeğini doğurdu

İzlanda'da 1980 yılında doğan ilk bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini doğurdu.
16:153 Ocak 2017
Dünya
İnanılmaz tesadüf! 1980’in ilk bebeği, 2017’nin ilk bebeğini doğurdu
İzlanda'da 1980 yılında doğan ilk bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini doğurdu.

Anne Guojonsdottir, “Daha dün bunu şakasını yapmıştık ama gerçek olacağına hiç ihtimal vermedik” dedi.

Böylece, anne-oğul yalnızca aynı doğum gününü paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda dünyada eşine az rastlanır bir unvana da sahip oldu.
Visir gazetesinin haberine göre, yılbaşı gecesi doğum kliniğinde nöbetçi olan ebe Herborg Pálsdóttir, doğumun sorunsuz geçtiğini açıkladı.
Guojonsdottir, “Daha dün bunu şakasını yapmıştık ama gerçek olacağına hiç ihtimal vermedik” dedi.
Yeni doğan bebek ise Guojonsdottir çiftinin üçüncü çocuğu oldu. BBC TÜRKÇE

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