Almanya, İncirlik Üssü’ne alternatif bulma konusunda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Alman basınında çıkan haberlere göre, farklı ülkelerde sekiz ayrı yer tespit edildi.

İncirlik için sekiz alternatif

Almanya, İncirlik Üssü’ne alternatif bulma konusunda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Alman basınında çıkan haberlere göre, farklı ülkelerde sekiz ayrı yer tespit edildi.

İncirlik'te konuşlu Alman askerleri ve Tornado keşif uçakları için sekiz alternatif üs belirlendi. Sol Parti tarafından verilen soru önergesine verilen yanıtta,” Türk hava üssü İncirlik'e alternatif arayışları, Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs’ta askeri açıdan uygun alanlar bulunduğunu ortaya koydu” ifadeleri yer aldı.

Die Welt gazetesinin bildirdiğine göre, İncirlik'e alternatif alanların üçü Kuveyt, üçü Ürdün, ikisi ise Kıbrıs'ta bulunuyor. Kıbrıs'taki alternatiflerin Akrotiri ve Baf üsleri olduğu belirtiliyor

Hükümet isteksiz

Hükümetin yanıtında “alternatif olarak belirlenen üsler konusunda, bu ülkelerle henüz bir görüşme yapılmadığı” bilgisi de yer alıyor.

Hükümetin alternatif arayışı konusundaki çalışmasını “sadece alternatifleri listelemişler” diyerek eleştiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, henüz bu ülkelerle görüşülmemiş olmasının, hükümetin İncirlik Üssü'ndeki askerleri başka bir yere çekme niyetinde olmadığını gösterdiğini söyledi.

Son ziyaret: 5 Ekim 2016

Hükümetin yanıtında, Federal Parlamento Savunma Komisyonu üyelerinin 5 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından, şu ana kadar Alman parlamenterlere yeni bir ziyaret izni verilmediğine dikkat çekiliyor.

Altı parlamenterin ziyaret başvurusuna ise, Türkiye tarafından henüz yanıt verilmediği de, Welt gazetesinin haberinde yer alan bilgiler arasında. İncirlik ve Konya üslerine Alman parlamenterlere ziyaret izni verilmemesini de eleştiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, Alman askerlerin bu nedenle Türkiye'den derhal çekilmesi gerektiğini savundu.

Almanya'nın İncirlik'te IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek vermek amacıyla, Ocak 2016'dan bu tarafa 250 civarında askeri ve 6 adet Tornado keşif uçağı bulunuyor.

(DHA)