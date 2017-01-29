İngiltere Başbakanı May’den, Trump’ın ‘müslüman yasağına’ tepki

İngiltere Başbakanı May, ABD Başkanı Trump'ın ülkeye gelen Müslümanlara yönelik engelleyici kararına tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Amber Rudd’a, Amerikalı mevkidaşlarını arama talimatı gönderdi. Bakanlar, Trump’ın Orta Doğu ve Afrika’daki yedi Müslüman ülkenin halklarına vize yasağı getirme kararnamesine karşı tepkilerini ortaya koyacaklar.

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Dışişleri Bakanı Johnson daha önce attığı tweet’te, ‘insanları milliyetine göre yaftalamanın “ayrımcı ve yanlış” olduğunu’ yazmıştı.

Başbakan May, Trump’ın kararnamesine daha erken tepki göstermediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

DHA