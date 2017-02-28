İngiltere bu olayı konuşuyor!

İngiltere'nin geçen Nisan ayında iflas açıklayarak 11 bin işçisini işsiz, yaklaşık 22 bin şirket emeklisini de maaşsız bırakan perakende devi British Home Stores'un (BHS) eski patronu Sir Philip Green, 363 milyon pound ödeyerek, devletle anlaşmaya gitti.

İflas eden şirketlerin emeklilik fonları Emeklilik Ödeneklerini Koruma Fonu’na devredilmişti. Bu devrin ardından devlet emeklilik maaşlarını hak sahiplerine azaltarak ödüyor.

BHS, Britanya’nın perakende devi Sir Philip’in şirketi işadamı Dominic Chappell’a parasız devretmesinin ardından geçen Nisan ayında iflas açıklamıştı.

Bu iflas, parlamento araştırmasına konu olmuş ve olay “kapitalizmin kabul edilemeyecek yüzü” olarak tanımlanmıştı. Milletvekilleri “milyarder dolandırıcı” olarak andıkları Green’in “sir” unvanının alınması için çağrıda bulunmuştu.

Emeklilik Ödeneklerini Koruma Fonu da Green’i emeklilik planına nakit sağlamaya zorlamak için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Green’in 363 milyon pound ödemeyi kabul etmesiyle haciz işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

Milyarder işadamı bugün, Emeklilik Ödeneklerini Koruma Fonu’nun anlaşmadan memnun olduğunu açıklayarak, BHS emeklilerinden belirsizlik içinde geçen bir yıldan ötürü özür diledi.

Bu anlaşma kapsamında, maaşlarını son bir yıl içinde kesintiyle alan emekliler, BHS tarafından vaat edilen maaşlarını alabilecek.