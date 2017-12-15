İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya, NATO ülkelerini internetsiz bırakabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart William Peach, Rusya'nın, ABD ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ve internetin temini için gerekli olan denizaltı kablolarının güvenliğini tehdit edebileceğini ileri sürdü.

Londra merkezli Kraliyet Birleşik Servisler Enstitüsü’nde (RUSI) konuşan Genelkurmay Başkanı Peach, İngiltere ve NATO’daki müttefiklerinin, denizin derinliklerindeki iletişim hatlarını Rusya’dan gelecek muhtemel saldırıya karşı korumaya öncelik vermesini istedi.

Rusya’nın denizaltılar dahil hem nükleer hem konvansiyonel filosu ile geleneksel olmayan muharebe araçlarını modernize etmeyi ve enformasyon savaşını sürdürdüğünü söyleyen Peach, ”İngiltere ile müttefikleri Rus filosunun modernizasyonunu anlamalı ve karşılık vermeli” dedi.

‘EKONOMİK FELAKET OLUR’



“Denizaltı kablolarının saldırıya, zarar görmeye açık olması, yaşam biçimimize yeni bir tehdit teşkil ediyor” uyarısında bulunan İngiliz amiral, herhangi bir şekilde sekteye uğramaları ya da kesilmeleri halinde bunun ekonomiyi derhal vuracağı ve potansiyel bir felakete yol açacağını belirtti. Policy Exchange isimli düşünce kuruluşunun raporuna göre küresel iletişimin yüzde 97’si ve günlük mali işlemlerin 10 trilyon dolarlık tutarı denizaltı kablolarıyla iletiliyor.

‘YILLAR DEĞİL, AYLAR İÇİNDE MODERNİZASYON’

Bu nedenle NATO’nun, Rusya’nın gerisinde kalmamak için askeri-deniz kuvvetlerini geliştirmesi gerektiğini savunan Peach, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya, ‘askeri pazularını’ gösterdiği için NATO’da öncü role sahip İngiltere’nin muharebe imkan ve kabiliyetlerini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Zira Rusya’nın ulusal çıkarlarını gözetme arzusu, ciddi bir tehdit oluşturuyor. İngiltere’nin bunları yıllar içinde değil, aylar içinde yapması gerekiyor.” sputnik