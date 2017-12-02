İngiltere güvenlik kurumlarının Rus şirkete güveni sıfır

İngiltere hükümeti, ulusal güvenlikten sorumlu kurumlara, tehdit teşkil ettiği iddiasıyla Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab tarafından üretilen yazılımları kullanma yasağı getirdi.

The Financial Times'ın aktardığına göre, İngiltere hükümeti, ulusal güvenlikten sorumlu devlet kurumlarına Rus Kaspersky Lab şirketinin ürettiği yazılımları kullanmalarının yasaklandığını belirten bir belge gönderdi.

Belgede, şirketin ülke için siber güvenlik tehdidi oluşturduğu iddia edildi.

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği suçlamaları nedeniyle Kaspersky Lab ABD'de de baskılara maruz kalmıştı. ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, ülkenin tüm kurumlara siber güvenlik için tehdit teşkil ettiğini ileri sürdüğü şirketin ürünlerini kullanmamaları talimatı vermişti.

Kaspersky Lab Yönetim Kurulu Başkanı Eugene Kaspersky da suçlamaları reddetmişti.