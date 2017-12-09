İngiltere: İran bölgede önemli bir ülke

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran’a yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, ziyaretini, Yemen'deki yıkıcı çatışmalara siyasi çözüm bulmak gibi pek çok önemli konuyu görüşmek için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

İran'ın stratejik olarak önemli, fakat değişken ve istikrarsız bir bölgede İngiltere’nin güvenlik ve refahıyla ilgili önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Johnson, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Yapacağım ilk ziyaret, Yemen’deki yıkıcı çatışmalara siyasi bir çözüm bulma ve oradaki muazzam sıkıntıyı hafifletmek için daha büyük insani yardımlar sağlama dahil olmak üzere, bir dizi önemli konuda görüşmeler gerçekleştirmek için bir fırsat. Ayrıca, İran’ın bölgedeki faaliyetleri ile ilgili endişelerimi netleştirirken İngiltere’nin nükleer anlaşmaya verdiği desteği de altı çizmek isterim.”

Boris Johnson İranlı-İngiliz gazeteci Nazanin Zaghari'nin serbest bırakılması ile ilgili olarak “İkili konsolosluk vakalarıyla ilgili ciddi endişelerimi vurgulayıp, insancıl gerekçeler nedeniyle serbest bırakılmaları için baskı yapacağım” dedi.

Konuşmanın farklılıkları yönetmenin ve mümkün olan yerlerde, zor koşullar altında bile, ilerleme kaydetmenin anahtarının olduğunu söyleyen Johnson, “yapıcı bir ziyaret için sabırsızlanıyoruz” dedi. (DHA)