İngiltere’den çok kritik Rusya kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle Moskova'ya 10 Nisan'da yapacağı ziyareti iptal edildi.

Daha önce NATO dışişleri bakanları ile yapacağı bir toplantının tarihinin değişmesi nedeniyle Moskova ziyaretini erteleyen Johnson, bu kez ziyareti iptal etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Johnson’ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: “Suriye’deki gelişmeler durumu önemli ölçüde değiştirdi. Önceliğim siyasi süreç ve ateşkes için koordine halinde uluslararası bir destek için 10-11 Nisan’da ABD ve diğer G7 üyeleriyle temaslara devam etmek. Benzer görüşte olduğumuz partnerlerimizle görüşme ayarlamak için çalışmalarıma devam ediyor olacağım.”

Açıklamada Johnson’ın ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la detaylı bir şekilde görüştüğünü ve Tillerson’ın Moskova ziyareti sırasında Batı’nın Suriye konusundaki koordine haldeki mesajlarını Rusya’ya aktaracağını ifade ettiği belirtildi.

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İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği’nden Sputnik’e konuşan bir kaynak da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili bilgi verildiğini ve yeni bir ziyaret için bir tarih belirlenmediğini aktardı.

RUSYA’DAN TEPKİ

Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Moskova ziyaretini iptal etmesinin ciddi bir hata olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, Moskova’ya 10 Nisan’da yapacağı ziyareti Suriye’deki son gelişmeler gerekçe gösterilerek iptal edildi. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Çepa “Bunun İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış ciddi bir hata olduğunu düşünüyorum. Sonuçta her şeyden önce diplomat demek, iletişim demektir” dedi. Çepa, mutlaka görüşülmesi gerektiğini, Rusya’nın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la yapılacak görüşmede ise Suriye ile ilgili pozisyonunu aktaracağını belirtti.