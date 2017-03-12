İngiltere’nin Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye yorumu: En kısa sürede çözülmesini umuyoruz

İngiltere'nin Türk kökenli Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandala ilişkin "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim dostlarımız" diyerek, sorunun en kısa sürede çözülmesini umduğunu dile getirdi.

İngiltere'nin Türk kökenli Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandala ilişkin "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim dostlarımız" diyerek, sorunun en kısa sürede çözülmesini umduğunu dile getirdi.

ITV’den Robert Peston’a konuşan Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Hollanda’daki diplomatik skandalla ilgili değerlendirmede bulundu.

Peston’ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Johnson, yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu ifade ederek, “Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim dostlumuz. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi beni aradı. Kendisine çok net bir şekilde eğer gelip benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim. Tabii biz bu sorunun iki ülkenin arasında mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

DHA