İnsan ömrünün kaç gününü seks yaparak geçiriyor? İşte yanıt!

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; yaklaşık 2 bin kadın ve erkekle yapılan araştırma cinsellikle ilgili merakınızı giderebilecek şu sonuçları ortaya koydu:
– 5 kişiden biri haftada birkaç kez seks yapıyor.
– Yüzde 3’lük oran içinde kalanlarımız her gün sevişiyor.
– Cinsel olarak aktif olma döneminin 16-60 yaş arasında olduğunu varsayarsak, hayatımızın 2 bin 808 saatini seks yaparak geçiriyoruz.
– Bir başka ifadeyle, ortalama insan ömrünün 0,45’i sekse gidiyor. Bu da hayatımızın 117 gününe tekabül ediyor.
Tabii yukarıda aktarılan sonuçlara, araştırmaya katılanların cinsel hayatlarına ilişkin doğru beyanlarda bulundukları varsayılarak ulaşıldı.