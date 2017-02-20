İnsan ömrünün kaç gününü seks yaparak geçiriyor? İşte yanıt!

Cinsellik dünyanın en merak uyandıran konuları arasında başı çekiyor... Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve dünyanın birçok kentinde temsilciliği bulunan piyasa araştırma şirketi Mintel, insanların cinsel yaşamlarına ilişkin kritik bilgiler sunan bir çalışmaya imza attı.

Cinsellik dünyanın en merak uyandıran konuları arasında başı çekiyor... Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve dünyanın birçok kentinde temsilciliği bulunan piyasa araştırma şirketi Mintel, insanların cinsel yaşamlarına ilişkin kritik bilgiler sunan bir çalışmaya imza attı.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; yaklaşık 2 bin kadın ve erkekle yapılan araştırma cinsellikle ilgili merakınızı giderebilecek şu sonuçları ortaya koydu:

– 5 kişiden biri haftada birkaç kez seks yapıyor.

– Yüzde 3’lük oran içinde kalanlarımız her gün sevişiyor.

– Cinsel olarak aktif olma döneminin 16-60 yaş arasında olduğunu varsayarsak, hayatımızın 2 bin 808 saatini seks yaparak geçiriyoruz.

– Bir başka ifadeyle, ortalama insan ömrünün 0,45’i sekse gidiyor. Bu da hayatımızın 117 gününe tekabül ediyor.

Tabii yukarıda aktarılan sonuçlara, araştırmaya katılanların cinsel hayatlarına ilişkin doğru beyanlarda bulundukları varsayılarak ulaşıldı.