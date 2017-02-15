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Rusya’da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti’ unvanına sahip olan Yakutsk kenti. Peki Yakutsk'ta yaşam nasıl geçiyor, insanlar buz şehrinde nasıl hayata kalıyor?
1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.
Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.
Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.
Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.
Bölge mineral açısından ise oldukça zengin.
Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.
Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.
Şehrin renkli ışıkları, buzlara gömülen ahşap evlerin içindeki yaşamı yansıtıyor.
Kürk mantolarına sarınmış ve kat kat giyinmiş bir şekilde hayatına devam eden Yakutsklular her yerde göze çarpıyor.
Sokaklarda soğuk ve don nedeniyle yürümek, hatta etrafı görmek son derece zor.
Yakutsk şehri Sibirya ile karşılaştırıldığında bile dünyanın en soğuk şehri olma özelliğini kimseye vermiyor. Ortalama sıcaklığın -50 derece olduğu Sibirya'da sıcaklık 5 derece daha düştüğünde, yani -55 dereceye ulaştığında okullar tatil ediliyor.
İnsanın içini ürperten şehir!
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