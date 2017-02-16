Araştırmacılar, ilk kez insan faaliyetinin dünyaya etkisini tanımlamak için bir matematiksel denklem geliştirdiler; insanların iklimin, doğal güçlerden 170 kat daha hızlı değişmesine neden olduğunu bulan araştırmacılar, iklim değişikliğinde insanlığın yoğun faaliyetlerinin etkisini bir kez daha ortaya koymuş oldular.

Antroposen denklemine göre insanlar, iklimin değişikliğine, doğal güçlerden 170 kat daha hızlı neden oluyor

Araştırmacılar, ilk kez insan faaliyetinin dünyaya etkisini tanımlamak için bir matematiksel denklem geliştirdiler; insanların iklimin, doğal güçlerden 170 kat daha hızlı değişmesine neden olduğunu bulan araştırmacılar, iklim değişikliğinde insanlığın yoğun faaliyetlerinin etkisini bir kez daha ortaya koymuş oldular.

Guardian’da yer alan habere göre, “Antroposen denklemi” adı verilen denklem, Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde iklim değişikliği uzmanı ve araştırmacı olan Prof. Will Steffen ile birlikte geliştirildi ve The Anthropocene Review dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın yazarları, geçtiğimiz 45 milyar yıl boyunca, Dünya sisteminde astronomik ve jeofizik faktörlerin egemen etkileri olduğunu belirtiyor. Dünya sistemi, araştırmacılar tarafından, atmosfer, hidrosfer, kriyosfer ve üst litosfer ile olan etkileşimleri ve geri bildirimleri de dahil olmak üzere biyosfer olarak tanımlanmaktadır.

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Araştırmacılar, son altmış yılda , insanın dünya sisteminde son derece hizlı değişim oranlara sahip bir etkisi olduğunu belirtiyor ve “Antroposen” olarak bir döneme girildiğini söylüyorlar. Prof. Steffen ve Stockholm Resilience Center’ından araştırmanın diğer yazarı Owen Gaffney, bu yoğun insan faaliyetinin dünyadaki etkisini belirlemek için “Antroposent Denklemi” geliştirdi.

New Scientist’ta denklemi açıklayan Gaffney, “Dünya’nın yaşam destek sisteminin değişme oranı: atmosfer, okyanuslar, ormanlar ve sulak alanlar, su yolları ve buz tabakaları ve muhteşem yaşam çeşitliliği arasındaki orana” baktıklarını belirtiyor.

“Dört milyar yıldır dünya sisteminin değişme hızı astronomik ve jeofiziksel kuvetlerin yanı sıra iç dinamiklerin de etkili olduğu karmaşık bir fonksiyona sahiptir. Güneşin yörüngesindeki dünyanın diğer gezegenlerle kütleçekimsel etkileşimi, güneşin ısı çıkışı, çarpışan kıtalar, volaknlar ve evin ve diğerleri… Denklemde , astronomik ve jeofiziksel kuvvetler, şimdiki iç dinamiklerin yaptığı gibi yavaş tabiatları veya nadirlikleri nedeniyle sıfıra iniyor. Bütun bu kuvvetler yine de bir etkiye sahip fakan şu an da insan etkisinden çok daha az büyüklüğe sahipler.”

Steffen’e göre, bu kuvvetler yüzyılda 0.01C’lik bir değişim hızı yarattı. Geçtiğimiz 45 yıl boyunca insanlar tarafından sera gazı emisyonları, diğer yandan 1.7 derecelik sıcaklık artışına sebep oldu. Bu, iklim değişikliğinin doğal kuvvetlere göre 170 kat fazla bır hız oranı anlamına geliyor.

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Steffen, ” Güneş sistemimizin ya da jeolojik süreçlerimizin astronomik kuvvetlerinin ortadan kalktığını söylemiyoruz, ancak kısa süredeki etkileri açısından artık kendi etki alanımızla karşılaştırıldığında önemsizdir” diyor.

Araştırmanın sonucunda ise antropolojik iklim değişikliğini azaltmada yaşanacak başarısızlık “toplumsal çöküşü tetikleyebilir” diye belirtiyorlar.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL