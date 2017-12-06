İnsanlık ölmemiş dedirten video

Türkiye, kedi yavrusunu tekmeleyen askeri konuşurken, Vietnam'da bir fotoğrafçının nehirde boğulan bir yavru köpeği suni teneffüsle hayata döndürmesi gündemde. Yoldan geçen adam, "Cansız bedenini hayata döndürmek için plastik şişeyi kullandım. Yoksa hiç tıp eğitimi almadım" dedi.

Türkiye bu hafta Erzincan Orduevi’nde kediye tekme atarak işkence yapan Taner H.’nin kan donduran görüntülerini dehşetle izledi… Fakat Dünya’da güzel şeyler de oluyor dedirten bir olay çok farklı bir coğrafyada meydana geldi. Vietnam’da yaşayan 21 yaşındaki bir fotoğrafçının, nehirde boğulan bir köpek yavrusunun hayatını kurtardığı video bir anda paylaşım rekoru kırdı.

Bisikletiyle yol alan 21 yaşındaki genç fotoğrafçı, nehirde cansız bir yavru köpek bedeni buluyor. Nefes almayan köpek yavrusunu karaya çıkaran Hoang Minh, daha sonra yavru köpeğe kalk masajı yapmaya çalıştı.

Bu görüntüleri kaskının üzerindeki ufak kamerayla kaydeden Minh, daha sonra yerden bulduğu bir plastik şişeyi aldı ve köpeği sildikten sonra yarısı kesik şişeyle yardım etmeye başladı. Şişenin dar kısmıyla hava veren adam, şişenin geniş tarafındaki köpeği hayata döndürmeye çabaladı.

Bu hamleden bir süre sonra ise köpek hayata geri döndürülüyor. Minik köpek ne olduğunu anlamadan şaşkın şaşkın etrafa bakarken hayatını kurtaran adama sevgi gösterisinde bulunuyor.