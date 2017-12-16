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Instagram’da skandal! Kullanıcılar ‘Türkiye’ yazınca küfür çıkıyor…

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram bir skandala imza attı.

09:2616 Aralık 2017
Haberler Dünya
Instagram’da skandal! Kullanıcılar ‘Türkiye’ yazınca küfür çıkıyor…
En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram bir skandala imza attı.

Almanya’daki Türkler, Instagram profilindeki biyografi kısmında karşılarına çıkan Almanca çeviri sonrası şoke oldu. Akıllı cep telefonlarının dili Almanca olan kişiler, bu manzarayla karşılaştı.

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Harflerin arasında boşluk bırakarak, ‘T U R K I Y E’ yazıp sonuna da Türk bayrağı koyulduğu zaman, Almanca çevirisi olarak “Ich bin ein Arschloch” karşılığı çıkıyor. Bu cümle Almanlar arasında şahsın kendisine ettiği bir küfür olarak kullanılıyor.

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