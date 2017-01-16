Sosyal medyayı geçen yıl çalkalamaya başlayan bulmacalar, testler ve sorular hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

İnterneti kasıp kavuruyor… Resme gizlenen hayvanı gördünüz mü?

Sosyal medyayı geçen yıl çalkalamaya başlayan bulmacalar, testler ve sorular hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

Name The Player adlı bir kullanıcı tarafından Playbuzz’da yayınlanan siyah-beyaz görsel, interneti kasıp kavuruyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; farklı şekillerdeki kapsül ve tabletleri yansıtan görselde, bir hayvan gizli.

Fakat kullanıcılar, resme gizlenmiş hayvanı bulmakta güçlük çekiyor.

Resme gizlenen hayvanın panda olduğunu söyleyerek işinizi bir nebze olsun kolaylaştıralım.

Hâlâ bulamadınız değil mi?

İLGİLİ HABER İnternet bu bulmacayla çalkalanıyor!

O zaman daha fazla zamanınızı almayıp cevabı verelim.

İşte hapların arasına gizlenen panda.