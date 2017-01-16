Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnterneti kasıp kavuruyor… Resme gizlenen hayvanı gördünüz mü?

Sosyal medyayı geçen yıl çalkalamaya başlayan bulmacalar, testler ve sorular hız kesmeden gelmeye devam ediyor.
Sozcu.com.tr
12:3816 Ocak 2017
Dünya
İnterneti kasıp kavuruyor… Resme gizlenen hayvanı gördünüz mü?
Sosyal medyayı geçen yıl çalkalamaya başlayan bulmacalar, testler ve sorular hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

Name The Player adlı bir kullanıcı tarafından Playbuzz’da yayınlanan siyah-beyaz görsel, interneti kasıp kavuruyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; farklı şekillerdeki kapsül ve tabletleri yansıtan görselde, bir hayvan gizli.

3c26971d00000578-4122246-image-a-45_1484497906879

Fakat kullanıcılar, resme gizlenmiş hayvanı bulmakta güçlük çekiyor.

Resme gizlenen hayvanın panda olduğunu söyleyerek işinizi bir nebze olsun kolaylaştıralım.

Hâlâ bulamadınız değil mi?

İLGİLİ HABERİnternet bu bulmacayla çalkalanıyor!İnternet bu bulmacayla çalkalanıyor!

O zaman daha fazla zamanınızı almayıp cevabı verelim.

İşte hapların arasına gizlenen panda.

panda
Son güncelleme: 13:2616.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar