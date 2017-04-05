Irak Başbakanı İbadi: Kerkük’teki Kürt bayrağını indirin

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kerkük kent yetkililerine ulusal birlik çağrısı yaparak kente çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının indirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kerkük yerel yönetimine seslenerek, "Hemen o bayrağı indirin" açıklamasından bulunmuştu.

İbadi, bir çok farklı etnik ve dini toplumu barındıran Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama çağrısı yaptı.

Kerkük’ün yerel yönetimini oluşturan il meclisi 28 Mart’ta kentteki resmi binalara Irak federal bayrağının yanı sıra Kürdistan bölgesi bayrağını çekme kararını onaylamıştı.

Teklifin görüşüldüğü oturumu Kerkük il meclisinde yer alan 16 Arap ve Türkmen temsilci boykot etmişti.



BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Başbakan İbadi devlet televizyonundan yayımlanan haftalık basın toplantısında Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’e bayrağı indirmesi çağrısı yaptı ve “Ben bütün Iraklıların başbakanı, siz Kerkük’ün valisisiniz.

Bir gruptan yana taraf tutar ve sırtınızı diğer gruplara çevirirseniz bu bir başarı değildir” diye konuştu.

Başbakan İbadi ayrıca kentte bir çok ulus, etnik köken, din ve mezhepten toplumun birlikte yaşadığını vurgulayarak ” Kentin Irak’ta ve bölgede farklılıklarla birarada yaşamanın örneği olmasını istediğimiz için bu tek yanlı kararı reddediyoruz” dedi.

İbadi bütün Iraklıların IŞİD’e karşı birlikte mücadele ettiğini söyledi ve “Şimdi birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

PARLAMENTO GEÇERSİZ İLAN ETMİŞTİ

Irak Parlamentosu 1 Nisan günü Kerkük İl Meclisi’nin 28 Mart tarihli resmi binalara Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağını çekme kararını geçersiz ilan eden bir oylama yapmıştı.

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ERDOĞAN: O BAYRAĞI İNDİRİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Zonguldak’ta katıldığı toplu açılış töreninde “Kerkük'te milli bayrağın dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Çünkü 'Kerkük Kürtlerindir' safsatasına Türkiye olarak biz asla uymuyoruz. Kerkük orada yaşayan Türkmeniyle, Arabıyla, Kürdü varsa Kürdüyle hepsinindir. 'Bizimdir' diyerek böyle bir iddianın içine girmeyin onun bedeli de ağır olur. Hemen o bayraklarınızı indirin” demişti.