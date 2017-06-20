Irak ordusu: Ya teslim olun ya da ölün

Musul'u IŞİD'den geri almak için başlatılan operasyonda sona yaklaşıldı. "Eski Şehir" dışında tüm Musul'un kontrolü sağlandığı bildirilirken, Irak ordusu sivillere kaçma, IŞİD'lilere teslim olma çağrısı yapıyor.

Irak ordusunun Musul’u IŞİD’den geri almak üzere başlattığı operasyonda sona yaklaşıldığı bildirildi. Pazartesi günü başlayan yeni bir saldırı dalgası ile ilerleyen Iraklı birlikler, ülkenin en büyük ikinci kentini ele geçirmek için aylardır devam ettirdikleri operasyonu bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

Kentin büyük bir kısmının kontrolünü ele geçiren Irak ordusu “Eski Şehir” olarak bilinen ve labirent gibi dar sokaklardan oluşan bölgede IŞİD’i çevrelemiş durumda.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Irak Terörle Mücadele Komutanlığı’ndan Tümgeneral Maan el Sadi Eski Şehir’deki Faruk Mahallesi’nin bir bölümünü ele geçirdiklerini söyledi.

Ancak kentin bu bölümünün labirent gibi sokakları Iraklı güçlerin ilerlemesini yavaşlatmış durumda olduğu belirtildi. Iraklı Tümgeneral çatışmaların artık “yüz yüze” mesafesine kadar yaklaştığını kaydetti.

‘Canlı kalkanlar’

Iraklı komutanlar kentin bu bölümünde 100 binden fazla sivilin sıkışmış olduğunu tahmin ediyor. Özellikle sokakların darlığından ve sürekli devam eden çapraz ateşten dolayı siviller kaçmakta zorlanıyor.

Dicle Nehri’nin doğusundaki bölgeyi ele geçiren Irak güçleri camilerden IŞİD’lilere hoparlörler aracılığıyla “ya teslim olun ya da ölün” şeklinde mesajlar göndermeye başladı.

Irak ordusu aynı zamanda Eski Şehrin içinde mahsur kalmış siviller için 500 bin broşür aracılığıyla “her yönden saldırdıkları” bilgisi verdi. İlanlarda açık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen ordu, çatışmalar sırasında yakaladıkları ilk fırsatta kaçmalarını tavsiye etti.

Birleşmiş Milletler bu bölgede sıkışmış 100 bin sivilin IŞİD tarafından “canlı kalkan” olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Iraklı generaller çatışmalara sahne olan dar sokaklarda zırhlı araçlarla ilerlemenin mümkün olmadığını ve IŞİD’in uzaktan kumandalı arabalara yükledikleri ev yapımı bombaları patlattıklarını kaydetti.

Gazeteci hayatını kaybetti

Öte yandan France 2 için bir belgesel çekmek üzere Musul’da bulunan Fransız gazeteci Stephan Villeneuve’ün bir mayın patlaması sonucu Iraklı Kürt rehberi Bahtiyar Eddad ile birlikte hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransa devlet televizyonu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler’den yapılan açıklamaya göre Pazartesi günkü patlamada iki Fransız gazeteci de yaralandı.

Dünya çapında çeşitli çatışma bölgelerinde görev yapmış Fransız gazeteci Villeneuve, Musul’daki çatışmaları belgeliyordu.

Le Figaro için çalışan gazeteci Samuel Forey de patlamadan hafif yaralarla kurtuldu.

Sonun başlangıcı

Musul’u IŞİD’in kontrolünden çıkarmak için yaklaşık sekiz ay önce başlatılan askeri operasyonda Irak ordusu kentin doğu tarafını Ocak ayında ele geçirdi, ancak batının kontrolünü sağlamak için yapılan girişimler sokak çatışmalarından dolayı halen devam ediyor.

Kentin tamamen kontrol altına alınması aynı zamanda 2014 yılından beri Suriye ve Irak topraklarında sınırötesi bir “hilafet” ilan eden IŞİD’in Irak’tan çıkarılması anlamına geliyor.

Ancak Iraklı komutanlar Dicle’nin her tarafını tutmuş ve IŞİD’i çevrelemiş olmalarına rağmen örgütün haftalarca direnebileceğini düşünüyor.

Bağdadi’nin ilk göründüğü yer

Musul’un ele geçirilmesi aynı zamanda sembolik bir önem taşıyor. Örgütün lideri Ebu Bekir el Bağdadi kentin simgelerinden birisi olan Musul Ulu Camii’nde ilk ve tek sefer 2014’te kendisini göstermişti.

Son sekiz ayda kentten 862 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığı, 195 bininin ise ağırlıklı olarak şehrin doğusuna döndüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan ABD liderliğindeki uluslar arası koalisyon güçleri IŞİD’in Suriye’deki uzantısını etkisiz hale getirmek için Arap ve Kürtlerden oluşan kara güçlerine havadan destek veriyor.