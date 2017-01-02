Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kente yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirildi. Bağdat'da 31 Aralık'ta bir intihar saldırısı daha düzenlenmiş ve 28 kişi yaşamını yitirmişti.

Irak’ta iki günde iki intihar saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kente yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirildi. Bağdat'da 31 Aralık'ta bir intihar saldırısı daha düzenlenmiş ve 28 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırı, başkentin kuzeydoğusunda Şiilerin yoğunlukla yaşadığı Sadr mahallesindeki yoğun bir kavşakta meydana geldi.

Kurbanların pek çoğunun iş bekleyen gündelik işçiler oldukları bildirildi.

Başkent Bağdat’ta sadece iki gün önce saldırı şoku yaşamıştı… Yeni yılın son gününde iki intihar bombacısı tarafından kentin merkezinde, işlek bir caddede düzenlenen saldırıda en az 28 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, IŞİD’in internet üzerinden yayımladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

FRANSA CUMHURBAŞKANI IRAK’TA

Fransa Cumhurbaşkanı, IŞİD ile savaşan Fransız askerlerini ziyaret etmek ve Iraklı yetkililerle görüşme yapmak için Bağdat'a gitti. Hollande Irak'ta terörle mücadelenin kendi topraklarında da terörü önleyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Bağdat’a 2014’ten sonraki ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak olan Hollande’ın ziyarete Bağdat yakınlarında Irak Terörle Mücadele Birimi’ne eğitim veren Fransız askerlerinin kaldığı bir üsle başladığı bildirildi.

Hollande üste yaptığı açıklamada, “Burada Irak’ta terörizme karşı önlem almak kendi topraklarımızda da terör eylemlerini engeller” dedi.

2.5 YILDIR KİMSE GİTMİYORDU

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD liderliğinde cihatçılara yönelik koalisyonun operasyonlara başladığı 2,5 yıldan bu yana Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yetkili oldu.

Fransa Savuma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile birlikte Irak’a giden Hollande’ın bir günlük ziyareti kapsamında Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle de görüşeceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları ziyaret öncesi, “Hollande’ın ziyarette, IŞİD yenildikten sonra ülkede kalıcı güvenliği sağlama çabalarının devamının, birleşik ve egemen Irak’ta toplumların birlikteliğinin önemini vurgulayacağını” kaydetmişti.

MASUM İLE GÖRÜŞTÜ

Hollande, Bağdat’ta Irak Devlet Başkanı Fuad Masum ve Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya geldi.

Fransa, Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD’e karşı düzenlenen hava saldırılarına askeri ekipman, eğitim ve Irak ordusuna danışmanlıkla en büyük katkıyı sağlayan ikinci ülke.

Irak’taki koalisyonun 500 Fransız askeri bulunuyor.