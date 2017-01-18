İran: ABD’yi Astana’da istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran yönetiminin Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine ABD'nin katılmasına karşı olduğunu söyledi. Zarif "ABD'yi biz davet etmedik" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran yönetiminin Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine ABD'nin katılmasına karşı olduğunu söyledi. Zarif "ABD'yi biz davet etmedik" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten 23 Ocak’ta Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine sayılı günler kala ABD'nin katılımına ilişkin bir açıklama geldi. İran basınında yer alan haberlere göre Zarif, salı akşamı yaptığı açıklamada İran hükümetinin Kazakistan'daki Suriye barış görüşmelerine ABD'nin de katılmasına karşı olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’nin İran'ın Tesnim Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre Zarif “ABD'nin katılmasına karşıyız ve onları biz davet etmedik” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de çarşamba günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada görüşmelerin Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yapıldığını hatırlatarak, “Bu aşamada üçlü düzeni korumak zorundayız. Bu düzenin herhangi bir şekilde genişletilmesi, başarısızlık riskini beraberinde getirebilir. Bizim politikamız bu safhada başka bir ülkenin dâhil edilmemesi yönündedir” diye konuştu.

Astana’daki görüşmelere kimlerin katılacağı konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasındaki görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Kasımi, bu “ilk adımın” başarılı olması durumunda görüşmelerin bir sonraki turuna diğer ülkelerin de davet edilebileceğini ifade etti.

Rusya ve Türkiye ABD’nin katılmasından yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Suriye barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak Astana’ya Donald Trump yönetiminin de davetli olduğunu kaydetmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da salı günü yaptığı açıklamada Astana’daki Suriye barış görüşmelerine ABD’nin katılması konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını söylemişti.

Çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de barış çabalarına ilişkin yapılan müzakereler göz önüne alındığında Astana'daki görüşmelerde ABD ilk kez merkezi bir rol oynamıyor.