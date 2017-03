İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin fotoğrafı tartışma yarattı

‌ صبح امروز؛ جوانانی که در یک هوای دلپذیر و طبیعت آرام‌بخش برای #کوهنوردی به ارتفاعات تهران آمده بودند. #کوه‌پیمایی یکی از ورزش‌های خوب، کم‌هزینه و نشاط آفرین است. ‌ عکس ۳ از ۳. مورخ ۹۶/۱/۴. ‌

