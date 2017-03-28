İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin fotoğrafı tartışma yarattı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta yanında başı açık kadınların bulunması ülkede tartışmalara neden oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta yanında başı açık kadınların bulunması ülkede tartışmalara neden oldu.

Nevruz tatilinde Tahran’a yakın bir bölgede dağ gezisine giden Ruhani’nin fotoğrafı 18 bine yakın yorum ve 143 bin beğeni aldı.

Ülkede 19 Mayıs 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bu fotoğrafı muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekti.

Eski muhafazakâr milletvekillerinden Hamid Rasayi, Cumhurbaşkanı’nın spor kıyafetlerle kızların yanında verdiği fotoğrafı, “İran’ın ekonomik başarısızlığını kamufle etme çabası” olarak nitelendirdi. Seçime ve iç politikaya yönelik bir hamle olduğunu dile getiren Rasayi bunun aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin muhafazakar değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi.

İranlı vatandaşlar arasında da tartışma yaratan fotoğrafa Ruhani’yi destekleyenler ise olumlu yorumlarda bulundu.

(DHA)