İran füzesi krizi patlak verdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley bugün gündemi altüst eden açıklamalarda bulundu. Haley, Yemen'den 4 Kasım'da Suudi Arabistan'a fırlatıldığı iddia edilen füzeyi basın mensuplarına gösterdi ve bu silahın İran'dan geldiğini ifade etti.

Geçtiğimiz ay tansiyonun yüksek olduğu Ortadoğu’da Yemen, Suudi Arabistan’a füzeyle saldırmış fakat bu saldırı sonuçsuz kalmıştı. 4 Kasım’da yaşanan olayın ardından taraflar birbirini suçlarken bugün ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley açıklamalarda bulundu. Haley, Yemen’den Suudi Arabistan’a fırlatılan füzenin İran’da yapıldığını ve İran’ın olduğunu duyurdu.

Haley, “İran’ı geriye çekmek için uluslararası bir koalisyon kuracağız. İran’ın Ortadoğu’daki davranışı daha da kötü bir hale geldi ve sorun yaratmaya devam ediyor. İsteyen ülkenin temsilcisi kanıtlarımızı görebilir ve inceleyebilir” dedi.

Fakat Haley’nin bu açıklamalarına İran’dan zehir zemberek bir açıklama geldi. İran’ın BM Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “ABD’nin suçlamaları gerçekçi değildir. Uydurulmuş bir açıklamadır. ABD, sorumsuz provakatif ve yıkıcı bir açıklama yaptı. Bu suçlamalar Suudi Arabistan’ın ABD ile birlikte Yemen’de işlediği savaş suçlarını örtmek içindir” dedi.