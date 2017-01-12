İran’da 38 yıl sonra bir ilk!

Batı'yla vardığı nükleer anlaşmanın ardından uçak satın almasının önü açılan İran, Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus’tan aldığı 100 uçaktan ilkini bugün teslim aldı.

Yaklaşık 190 yolcu kapasiteli Airbus A321 tipi uçak, öğle saatlerinde İran bayrağıyla Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na iniş yaptı. Fransa'nın Toulouse kentinden getirilen uçak, Tahran'da düzenlenen törenle devlete ait İran Hava Yolları İran Air'e teslim edildi. Töreni yabancı ve yerli basın büyük ilgiyle izledi.

38 yıl aradan sonra ilk kez batılı ülkelerden uçak alabilen İran, Airbus'tan toplam 100 uçak satın alacak. Değeri yaklaşık 10 milyar dolar olduğu söyleyen anlaşma, geçen yıl Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Fransa'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanmıştı.

Ayrıca Amerikan uçak üreticisi Boeing'den de 80 yolcu uçağı alımı için el sıkışan İran, ATR şirketinden de 20 adet uçak almayı planlıyor.

ABD'nin 1979'daki İslam Devrimi sonrası İran havacılık sektörüne uyguladığı ambargo nedeniyle oldukça eski bir uçak filosuna sahip olan İran, 5+1 ülkeleriyle (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya) vardığı nükleer anlaşmayla yaptırımların kalkmasını sağlayarak eskimiş filosunu yenilemeyi amaçlıyor. DHA