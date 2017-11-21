İran’da korkutan deprem

İran'da yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremin yaraları henüz sarılamadan yaşanan yeni depremler halkı sokaklara döktü.
İran-Irak sınırında bulunan Mehram kenti 5.3 şiddetindeki yeni depremle sarsıldı. Mehran Valiliği, depremin merkez üssünün Mehram kentinin batısında ve 5.3 gücünde olduğunu açıkladı.
“GECEYİ AÇIK ALANDA GEÇİRİN” ÇAĞRISI
7.3 şiddetindeki depremin vurduğu bölgede yaşanan yeni deprem halkın panik halinde sokaklara çıkmasına neden oldu. Mehran Valiliği, meydana gelen depremde can kaybının söz konusu olmadığını belitti. Yetkililer halkın evlerden çıkıp, geceyi açık alanlarda geçirmesi çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz hafta İran'ı vuran 7,3 büyüklüğündeki depremde 437 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı 7 bini geçmişti. İHA
Son güncelleme: 02:4421.11.2017