Kendine has kanun ve kurallarıyla İran, sosyal hayatıyla tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Kendine has kanun ve kurallarıyla İran, sosyal hayatıyla tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

İran’da flört etmek bile yasak. Gençler para cezaları, hapis ve işkenceyle yüz yüz olmalarına rağmen karşı cinsle etkileşime girmekten çekinmiyorlar.

Tabii bu etkileşim için onların da kendilerine has yöntemleri var.

Sosyal yaşam deyince İran’da ilk akla gelen yer caddeler… Gençlerin açıkça flört edebildikleri tek yer buraları…

Kızlar ve erkekler otomobillerinin camından birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar.

İran’da ev partilerinin yanında, genelde Tahran’da özellikle gençler alburz dağına çıkmaktadır.

Yine belirtildiği üzere parti sahibinin ya da partiye katılacak kişinin size güvenmesi bu partilere katılabilmeniz için ön koşuldur.

İran’da insanlar her yerde muhbirler dolaştığıından söz ederler.

Havanın kararacağına yakın saatlerde dağa doğru hareket edilir. Arabaların içinde kızlı erkekli grupların olması normaldir hatta arabanın içi tıklım tıkış da olabilir ne polisin ne de devrim muhafızlarının buna aldırış ettiği yoktur.

Nitekim otobüsler ve metrolar haremlik selamlık usülü işlerken dolmuş usülü çalışan arabalar unisextir.

Diğer yöntemlerden bazıları ise biraz daha fazla makyaj yapmak, renkli kıyafetler giymek, kolları açıkta bırakmak, başörtüsünü hafiften geriye itmek ve kapalı kapılar ardında gizli gizli flörtleşmek…

Fotoğrafçı Kiana Hayeri de ‘İran’da nasıl flört edilir’ sorusuna, fotoğraflarla yanıt vermeye çalışıyor.