İran’da ortalık karıştı! Halk sokağa indi…

İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler ikinci gününde ülke geneline yayıldı.

Kuzeyde Raşt, kuzeydoğuda Meşhed, batıda Kirmanşah, İsfahan ile Hamadan’da halk sokaklara çıktı. İranlı bir yetkili Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, Meşhed kentinde 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaklaşık 50 kişinin toplandığı başkent Tahran’da da gözaltına alınanlar oldu.

Meşhed Devrim Konseyi’nin başında bulunan Hüseyin Haydari, gözaltıların nedeninin “sert sloganlar atılması” olduğunu söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir, ‘ülkedeki bazı olayların ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ancak anlaşıldığı kadarıyla arkasında başka şeylerin de olduğunu’ söyledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösterileri tetikleyen sebepler yükselen enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk. Talepler hükümet politikalarına yönelik öfkeye dönüştü. Gösterilerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet aleyhine sloganlar atıldı.

Hükümetin Suriye ve Irak’taki gelişmeler dahil, izlediği dış politika da eleştirildi.

BBC muhabirleri, İran’daki protestoların 2009 yılından bu yana halkın yönetimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiği en büyük gösteriler olduğunu ifade ediyor.

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Göstericilerin “Halk yalvarıyor, din adamları Allah gibi davranıyor” sloganları attığı bildiriliyor. Ülkenin güçlü din adamlarının yaşadığı Kum’da da gösteriler olduğu belirtildi.

Hükümetin protesto gösterilerini yasaklamasına rağmen sosyal medyada halkın sokağa çıkması için çağrılar yapılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kirmanşah’ta göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı görüldü.

Gösteriler Perşembe günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin artan fiyatları kontrol edemediği eleştirisiyle başladı. Bir haftada yumurtanın fiyatı iki kat arttı.

Hükümet karşıtı sloganların atıldığı protestolarda siyasi tutukluların serbest bırakılması ve polis şiddetine son verilmesi çağrıları da atıldı.

Meşhed’de dış politikaya yönelik öfke “Hayatım Gazze için değil, Lübnan için değil, İran içindir” sloganlarıyla dile getirildi. Göstericiler hükümetin iç politika sorunları yerine dış politikaya ağırlık verdiği eleştirisini yapıyor.

ABD’DEN TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ



ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da yaşanan olay kınadığını açıkladı. “Tüm ülkeleri İran halkını ve temel hak taleplerini açıkça desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerinin kullandığı açıklamada, protestocuların gözaltına alınmasına da tepki gösterildi.

