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İran’daki maden kazasında 21 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde patlama sonucu çöken madenin enkazında, 21 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

22:393 Mayıs 2017
Dünya
İran’daki maden kazasında 21 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde patlama sonucu çöken madenin enkazında, 21 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İran devlet televizyonu, arama kurtarma çalışmalarını devam ettiği madenden 21 işçinin ölü olarak çıkarıldığının duyurdu.

 

Devlet televizyonuna konuşan Gülistan Afet Yönetimi Genel Müdürü Sadık Ali Mukaddem, göçük altında kaldığı tahmin edilen 35 işçiden şu ana kadar 21 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yetkili, diğer işçilerin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bugün öğle saatlerinde eyaletin Azadşehr ilçesindeki ‘Zemestan Yurt’  kömür madeninde patlama meydana gelmişti.

DHA

Son güncelleme: 23:4603.05.2017
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