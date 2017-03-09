Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran’dan BM raporuna ret!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, BM İnsan Hakları Konseyinin İran ile ilgili yeni raporunu reddettiklerini söyledi.
20:529 Mart 2017
Dünya
İran’dan BM raporuna ret!
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, BM İnsan Hakları Konseyinin İran ile ilgili yeni raporunu reddettiklerini söyledi.

Behram Kasımi, konseyin yeni atadığı İran raportörü Esma Cihangir'in raporunu siyasi ve insaftan uzak niteleyerek kınadıklarını, raporun bazı ülkelerin direktifleri yönünde ve siyasi hedefleri uğruna hazırlandığını ve bu yüzden bu raporu asla kabul etmediklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERİran'dan flaş haber! Balistik füze denediİran'dan flaş haber! Balistik füze denedi

Kasımi, bu raporu hazırlatan malum ülkelerin bizzat insan hakları ihlallerinden acı çeken ve bu alanda kara karneleri bulunan ülkeler olduğunu, bunun da Cihangir'in İran aleyhinde hazırladığı raporu çürüten en güçlü delil olduğunu vurguladı.  İHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar