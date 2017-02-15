İran’dan “Pers milliyetçiliği” tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Pers milliyetçiliği” eleştirilerine yönelik açıklama yaptı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “İran'ın Irak'taki varlığı, bu ülkedeki meşru hükümetin isteği üzerine, kötülüğü defalarca Türkiye'nin kalbine kadar bile ulaşmış terörist gruplarla mücadele içindir. İran'ın önceliği, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu mesele, teröristleri destekleyen kaos oyuncuları ile istikrar isteyenleri tanımadan mümkün olamaz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla yayımlanan açıklamada,

“Sayın Erdoğan, bölge liderleri arasında, İran'ın başta Irak olmak üzere bölgedeki yapıcı rolünü herkesten daha çok bilmektedir” denildi.

Açıklamada, “Bölgedeki terörist grupların gizli veya açık şekilde desteklenmesi ve kullanılması, komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı gösterilmemesi, bölgedeki istikrarsızlığın sürmesine neden olup kaygı vericidir” diye kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Bahreyn’de yaptığı konuşmada İran'ın bölge politikalarını eleştirerek , “Birileri hem Suriye’nin hem Irak’ın bölünmesini istiyor. Irak’ın bölünmesi çalışmasını yapanlar var. Oradaki mezhebi, etnik mücadele, çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da orada bir bölünme söz konusu. Bunların önünü kesmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

DHA