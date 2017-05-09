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İran’dan Türkiye’ye; Yardım etmeye hazırız!

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran sınıra duvar inşası projesini olumlu karşıladı. İran, projenin daha erken hayata geçebilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye de hazır olduğunu bildirdi.

19:309 Mayıs 2017
Dünya
İran’dan Türkiye’ye; Yardım etmeye hazırız!
İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran sınıra duvar inşası projesini olumlu karşıladı. İran, projenin daha erken hayata geçebilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye de hazır olduğunu bildirdi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, adını açıklamadığı Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak, İran’ın, Türkiye’nin iki ülke sınırına duvar örme projesinden haberdar olduğunu ve bunu olumlu karşıladığını kaydetti.

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“Türkiye’nin güvenlik önlemi olarak sınıra duvar inşa etmesine ilkesel olarak karşı değiliz” diyen İranlı kaynak, “Fakat sınırda yapılacak her eylem Tahran’ın da bilgisi dahilinde olmadı” dedi.

Duvarın, kaçakçılığı da büyük oranda önleyeceğini söyleyen İranlı kaynak, projenin daha erken hayata geçmesinden yana olduklarını ve bunun için Türkiye’ye yardım etmeye de hazır olduklarını söyledi.

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Dışişleri yetkilisi, “Yılda sadece giyim kuşam alanında 2 milyar doların üzerinde ürün, kaçak yollarla Türkiye’den İran’a geliyor. Sınırda duvar inşa edilirse bu durumları önleyebiliriz” diye konuştu.

Son güncelleme: 19:3509.05.2017
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