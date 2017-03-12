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Irkçı Wilders’ten arka arkaya küstah paylaşımlar

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz ırkçı politikacı Geert Wilders'in işine yaradı. Fırsattan istifade eden Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) ırkçı lideri Wilders Twitter'dan bir dizi küstah paylaşımda bulundu.
Sozcu.com.tr
00:4212 Mart 2017
Dünya
Irkçı Wilders’ten arka arkaya küstah paylaşımlar
Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz ırkçı politikacı Geert Wilders'in işine yaradı. Fırsattan istifade eden Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) ırkçı lideri Wilders Twitter'dan bir dizi küstah paylaşımda bulundu.

Irkçı lider Twitter üzerinden yaptığı ilk paylaşımlarında, “Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi. Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda’daki Türklere söylüyorum: Türkiye’ye gidin ve asla geri gelmeyin” dedi.

Wilders bununla da yetinmeyerek arka arkaya şu tweetleri attı:

— “On yıllardır devam eden açık sınırlar, büyük göçler, kültürün korunması, sıfır entegrasyon, çifte vatandaşlık. İşte sonucu.”

— “500 Türk Allah-u Ekber diye bağırıyor. Bu bizim ülkemiz Meydanı hızlıca temizleyin.”

— “Görüntüye bakın. Erdoğan Hollanda için faşist diyor ve Türkler Rotterdam’da keyifle Türk bayraklarını sallıyor. İğrenç. Bu bizim ülkemiz”

Son güncelleme: 01:3412.03.2017
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