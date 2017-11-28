IŞİD militanıyla evlenen İngiliz kadın anlattı: “IŞİD’den nasıl boşandım?”

Kocasıyla birlikte Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan ve aynı zamanda "IŞİD'in First Lady'si" olarak da bilinen Tania Georgelas, yaşadığı hayatı BBC muhabiri Rickin Majithia ve Colleen Hagerty'ye anlattı.

2013 yılında Suriye’ye taşınan Tania ve John Georgelas, IŞİD’in terör estirdiği topraklarda yaşamaya başladı.

“Her gece silah sesleri duymaya başlamıştım ve evliliğim parçalanıyordu” diye konuşan Tania, daha sonra eşini Suriye’de bırakarak Türkiye üzerinden İngiltere’ye geri döndü.

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Eşiyle son mesajlaşmasının 1 sene önce gerçekleştiğini ifade eden Tania, şimdi örgütten ayrılan kişilere yardım etmeye çalışacağını söylüyor.