IŞİD, Musul’da sivilleri idam etti

Irak İnsan Hakları Gözlemevi (IOHR) isimli örgüt yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Musul’da sivillerin durumuna dikkat çekerek, kentten kaçmaya çalışanların IŞİD tarafından idam edilme riskiyle karşı karşıya kaldıkları belirtti.

IOHR, Suriyeli insan kaçakçılarının yardımıyla kentten kaçmaya çalışan 22 kişinin ve bu kişilerin Al Makkavi bölgesinde yaşayan çok sayıda yakınının idam edildiğini duyurdu. IOHR, telefonla ulaştığı bir Musullu'nun, kaçışları organize eden Suriyeli insan kaçakçısının ailesinin de idam edilenler arasında olduğunu söylediğini belirtti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, IOHR yaptığı açıklamada, “Bölgede yaşayan 22 genç, Suriyeli bir kişinin yardımıyla kentten kaçmaya karar verdi. Çatışmalar gençlerin yaşadığı mahalleye ulaşınca plan durduruldu. Ancak bu sırada IŞİD kaçışı planını öğrendi. Daha sonra gençleri ve ailelerini kendi kurduğu mahkemede yargılayan örgüt 106 kişi hakkında idam kararı verdi. Al Makkavi ve Al Afya mahallerindeki elektrik direklerine asılarak idam edilen 106 kişinin cesedi 14 saat asılı kaldı. Daha sonra ölenlerin cesetlerinin aileleri tarafından alınmasına izin verildi” denildi.

IOHR, 400 bin sivilin hala bölgede mahsur olduğuna dikkat çekerek IŞİD'in mümkün olduğu kadar çok sayıda sivili öldürme olasılığı bulunduğu uyarısını yaptı.

Irak Kürdistan Bölgesi Güvenlik Ajansı da olayı doğruladı. Güvenlik Ajansı'dan yapılan açıklamada, IŞİD’in, geçen Pazartesi ve Salı günleri, Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü duyuruldu.Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde bulunduğu ifade edildi.