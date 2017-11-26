IŞİD’den korkutan Noel tehdidi

Terör örgütü IŞİD'in kendisine bağlı teröristlere, İngiltere, Almanya ve Fransa'da Noel zamanı sırasında saldırı düzenlemeleri için çağrıda bulunduğu ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, BlackOps Cyber tarafından ele geçirildiği belirtilen fotoğraflarda IŞİD’in, Noel öncesinde İngiltere, Almanya ve Fransa’ya saldırmayı hedeflediğine ilişkin uyarılar yer alıyor.

Fotoğraflarda, “Yakında sizin tatilinizde” ifadeleri, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yer alırken, posterlerden birinde, Fransa’nın başkenti Paris kentinden bulunan Eyfel Kulesi’nin önünde eli bıçaklı bir saldırgan bulunurken, diğer bir posterde ise İngiltere’nin başkenti Londra’nın en kalabalık caddelerinden biri olan Regent Street’te bir saldırganın önünde diz çökmüş Noel Baba resmediliyor.

İLGİLİ HABER Son dakika... Mısır'da Cuma Namazı kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı...

Saldırıları tehditlerinin Noel Bayramı sıralarından Avrupa’da yaygın olan Noel Pazarları’nda gerçekleştirilebileceği tahmin edilirken, tehdit edilen hükümetler bir açıklamada bulunmadı.