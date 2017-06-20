IŞİD’in başvaizinin ölümü doğrulandı

Suriye'ye 31 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısı sonrasında IŞİD tarafından öldürüldüğü açıklanan Türki El Binali hakkında bir açıklama ABD'den geldi.

ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetlerinin saldırısı sonrasında IŞİD tarafından başvaiz olarak tanıtılan Türki El Binali’nin öldüğü açıklanmıştı.

IŞİD’in propoganda videolarında öne çıkan figürlerden biri olan ve terör örgütünün yüzü olarak bilinen El Binali, ABD tarafından kara listeye alınarak kendisine yaptırım yapılmıştı. Soruşturmayı derinleştiren ABD, Türki El Binali’nin saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada “El Binali, yabancı terörist devşirmede ve dünya çapında saldırıları azmettirmede kilit bir rol oynuyordu. 2014'ten beri IŞİD’in baş vaizi olarak katliamlar ve diğer vahşetleri teşvik etmek adına propaganda yapıyor. Ebu Bekir El Bağdadi'nin en güvendiği isimlerden biriydi” ifadelerine yer verildi.