İskoçya’da kadın polislere başörtüsü izni!

İskoçya polisi, türbanı resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti. İskoçya polisi, türbanı resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti. İskoçya'da Müslüman kadın polis memurları daha önce ancak amirlerinin izniyle türban takabiliyordu.

İskoçya polisi, türbanı resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti. İskoçya polisi, türbanı resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti. İskoçya'da Müslüman kadın polis memurları daha önce ancak amirlerinin izniyle türban takabiliyordu.

BBC Türkçe'nin Independent gazetesinden aktardığı haberine göre, polis yetkilileri kararın çok kültürlü bir polis gücü yaratılmasına katkıda bulunacağını ve “daha önce polis memurluğunu bir kariyer seçeneği olarak görmeyen Müslüman kadınları yeniden düşünmeye sevk edeceğini” söyledi.

Londra polisi de, 2001’de farklı etnik kökenlerden kişileri polis memuru olmaya özendirmek için türbanı resmi üniformasının “opsiyonel” bir parçası haline getirmişti.

“TOPLUMLARIN EŞİT TEMSİLİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İskoçya Polis Müdürü Phil Gormley, kararı açıklarken, “Bu kararımıza personelimizin yanı sıra Müslümanların ve toplumun diğer kesimlerinin verdiği desteğe minnetarım. Diğer kurumlar gibi biz de, polis gücünde hizmet verdiğimiz toplumların eşit temsilini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

İskoçya Polis Müdürlüğü’nün bu yıl yayımladığı bir raporda, polis memurluğu için yapılan 4809 başvurunun sadece 127’sinin (yüzde 2.6) farklı etnik kökenlerden kişilere ait olduğu belirtilmişti.