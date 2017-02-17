İspanya’da Prenses beraat etti, kocasına 6 yıl hapis

İspanya’da Prenses Cristina ve eşi Inaki Urdangarin’in yargılandığı ‘Noos davası’nda karar açıklandı.

Palma kentindeki mahkeme, 16 kişinin sanık sandalyesinde olduğu yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında, Urdangarin’i adaleti yanıltma, zimmetine para geçirme, dolandırıcılık, nüfuzunu kullanma ve Hazine’ye yönelik diğer suçlardan 6 yıl 3 ay hapis ve 512 bin euro para cezasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Prenses Christina’nın beraatine ve 265.088 euro para ödemesine karar verdi.

Davanın dier önemli sanıklarından Diego Torres 8 yıl 6 ay, Balear Adaları eski başkanı Jaume Matas da 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

‘YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SAYGILIYIZ’

Sputnik Türkiye’nin haberine göre 741 sayfalık kararla ilgili Kraliyet ailesinden de ilk tepki geldi. Zarzuela Sarayı'nda bulunan kaynaklar, yargı gücünün bağımsızlığına mutlak saygı gösterdiklerini belirtti. Macaristan'da ziyarette olan Kral 6.

Felipe ise, kardeşi Christina ve kocası için verilen karar hakkında yorumda bulunmaktan kaçındı.

Davanın sanıkları, kar amacı gütmeyen ‘Noos Enstitüsü’ aracılığıyla ihaleler alarak devleti 5,6 milyon euro zarara uğratmakla suçlanıyor.