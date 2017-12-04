İspanya’da siyasi liderin hapis cezasını onayladı

İspanya yargısı eski Katalonya Başkan Yardımcısı dahil 4 Katalan siyasinin hapis cezasını onayladı.

İspanya yargısı eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski kabine üyesi Jaoquim Forn ve iki Katalan siyasi liderin hapis cezasını onayladı. Yargıç, eski Katalonya kabinesinin 6 mensubunun ise serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme kaynaklarından yapılan açıklamaya göre ‘isyana teşvikle’ suçlanan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras, eski kabine üyesi Forn, Katalan Ulusal Meclisi (ANC) Başkanı Jordi Sanchez ile Òmnium Cultural adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Jordi Cuixart’ın kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.

27 Ekim’de Madrid’in tanımadığı tek taraflı bağımsızlık ilanını yapan ve Madrid tarafından görevlerine son verilerek gözaltına alınan eski Katalonya kabinesinin 6 üyesinin ise 100. 000’er euro’luk kefaletle serbest bırakılmalarına karar verildi.

Katalan liderler bağımsızlık ilanından önce Anayasa Mahkemesi’nin yasağına rağmen bölgede bağımsızlık referandumu yapmıştı.

Madrid bunun üzerine özerk Katalonya bölgesinin yönetimini eline alarak yerel hükümeti feshetmişti.