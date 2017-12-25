İsrail 2 Türk’ü sınır dışı ediyor

Geçtiğimiz hafta Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk'ten 2'sinin sınır dışı edildiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışma yaratan Kudüs kararı sonrasında geçen hafta düzenlenen gösteride gözaltına alınan 3 Türk’ten 2’sinin durumu belli oldu. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Türkler, cumartesi günü suçsuz bulunmuş ve İsrail polisi de Türklerin turist olduğunu açıklamıştı.

İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 Türk’ün sınır dışı edilmesine karar verilirken, Reuters, 3 Türk Cuma günü Kudüs’te düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alındığını aktardı.

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Kudüs’te cuma namazının ardından düzenlenen gösterilerde Filistinlilere destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı, kefaletle serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edildi. İsrail İçişleri Bakanlığı sözcüsü Türklerin Belçika pasaportuyla ülkeye giriş yaptığını da aktarırken üçüncü Türk hakkında bir açıklama yapılmadı.