İsrail askerleri tekerlekli sandalyedeki Filistinli protestocuyu öldürdü

ABD'nin Kudüs kararının ardından Filistinli protestocularla İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmalarda tekerlekli sandalyeli bir Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı.

Gazzeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, daha önce İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bir hava saldırısında bacaklarını kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ebu Thurayeh (29) isimli Filistinlinin, İsrail askerleri tarafından ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Thurayeh’in öldürülmeden sadece dakikalar önceki görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Çıkan çatışmalarda toplam 4 Filistinli protestocunun hayatını kaybettiği en az 150 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’den yapılan açıklamada Filistinli göstericiler tarafından askerlere taş ve molotof kokteyli atıldığı ve güvenlik güçlerinin de buna “karşılık vermek zorunda kaldığı” ifade edildi.