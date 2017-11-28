İsrail doğalgaz sahalarını “Demir Kubbe” ile koruyacak

İsrail´in açıkdeniz doğalgaz sahalarını korumak amacıyla geliştirdiği roket savunma sistemi "Demir Kubbe"nin, başarıyla test edildiği bir askeri sözcü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin başarıyla gerçekleştirdiği tatbikatta “Demir Kubbe” Hava Savunma Sistemi´nin işlevselliğinin onaylandığı duyuruldu.

İLGİLİ HABER İsrail'de patlama: Ölü ve yaralılar var...

İsrail ordusundan yapılan yapılan açıklamaya göre, İsrail Deniz ve Haka Kuvvetleri, planlanmış bir tatbikat gerçekleştirerek sistemin işlevselliğini test ettiler. Yapılan açıklamada, “Adir” adı verilen radarın roketleri tespit ettiği ve “Tamir” adı verilen önleyici roketlerin ise saldırıyı engellemek adına ateşlendiği ve açık sularda yer alan stratejik varlıkların başarıyla savunulduğu duyuruldu.İLGİLİ HABER Mısır, İsrail'in Filistin önerisine resti çekti: 1 karışından bile ödün vermeyiz

İsrail Ordusu, yeni savunma sisteminin, donanmanın ülkenin stratejik varlıklarını korumak için hâlihazırda kullandığı ekipmanlara ve donanmaya ait gemilere takviye olacağını kaydetti.

Deniz tabanlı Demir Kubbe, İsrail´in, karatabanlı Demir Kubbe sistemi ve Davut´un Sapanı´ndan oluşan çok katmanlı savunma ilkelerinin bir parçası. (DHA)

AKDENİZ’DEKİ DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Akdeniz’de Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Rum Kesimi arasında uzun süredir doğalgaz krizi yaşanıyor. Bölgede bulunan ülkeler doğalgaz sahası aramalarına devam ederken İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi arasında bir toplantı düzenlenmiş ve bölgedeki rezervlerin Avrupa’ya ihracı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Türkiye ise bu gelişme üzerine Akdeniz’deki aramalarını sıklaştırmıştı.

Daha sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesiyle Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüşmüş ve çatı anlaşmanın tamamlanmasına karar verilmişti.