İsrail-Filistin sorunu: Fransa’da barış konferansı

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereleri canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te başlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas’ın gitmediği konferansa 70’e yakın ülkeden delegeler katılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de konferansa katılacak.

Toplantıya Paris büyükelçisini gönderen Rusya ise Abbas ve Netanyahu’yu Moskova’da ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin tarafı konferansı olumlu karşılarken, İsrail toplantının kendisine karşı düzenlendiğini savunuyor.

Konferansın sonuç bildirgesinde, İsrail ve Filistin’e “İki devletli çözümü tanımaları” ve “Nihai müzakereler öncesinde ön yargıyla tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaları” çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

Netanyahu: Paris’teki kararları tanımayacağız

Barış görüşmelerine uluslararası toplumun dahil olmasını başından beri reddeden Netanyahu, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile yaptığı görüşmede, konferansa karşı olduğunu belirtmiş, Paris’te alınması muhtemel kararları tanımayacaklarını vurgulamıştı.

Abbas ise Fransa medyasına “Paris Barış Konferansı’nın iki devletli çözüm için belki de son fırsat” yorumunu yapmıştı.

“Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir”

Ev sahibi Hollande ise konferansın amacının iki devletli çözüme uluslararası desteği yinelemek olduğunu kaydederken, “Bu konferansın, sorunun çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Barışı İsrail ve Filistinliler birlikte sağlayacak, başkaları değil. Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir” yorumunu yapmıştı.

Fransa’da Filistin devletinin tanınması yönündeki çabalar sonucu hazırlanan bir tasarı 2014 Aralık ayında Meclis ve Senato’dan geçmişti.

Tasarı, hükümetten “Bağımsız Filistin devletinin tanınmasını” talep ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın girişimiyle başlayan son Ortadoğu barış süreci görüşmeleri 2014’ün Nisan ayında İsrail’in Doğu Kudüs’e yeni yerleşim planları açıklamasıyla tıkanmıştı.