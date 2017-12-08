İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı!

İsrail topçu birlikleri kenti ateş altına aldı. Düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybettiği, 25 kişi yaralandığı, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi

İsrail’in, Gazze’deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde direniş gruplarına ait eğitim malzemelerinin olduğu ve silah deposu olarak kullanılan askeri bölgeye saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının da artabileceği ifade edildi

AYRINTILAR GELECEK…