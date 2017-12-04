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İsrail mezarlık sorununu yer altında çözdü

İsrail, Kudüs’te mezarlık sorununa yer altında çözüm arıyor. Kentin batısında, Givat Şaul Mahallesi’ndeki Har Hamenohut Mezarlığı’nın altındaki tünellerin genişletilerek inşa edilecek 24 bin mezar kapasiteli mezarlığın 50 milyon dolarlık (195 milyon TL) projesi onay aldı.

09:304 Aralık 2017
Dünya
İsrail mezarlık sorununu yer altında çözdü
İsrail, Kudüs’te mezarlık sorununa yer altında çözüm arıyor. Kentin batısında, Givat Şaul Mahallesi’ndeki Har Hamenohut Mezarlığı’nın altındaki tünellerin genişletilerek inşa edilecek 24 bin mezar kapasiteli mezarlığın 50 milyon dolarlık (195 milyon TL) projesi onay aldı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre yer altı mezarlık projesi tamamlandığında bilim kurgu filmi dekorlarını anımsatan bu görüntü oluşacak.

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Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak.

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Yüksek maliyetinden ötürü mezarların on binlerce dolara alıcı bulması bekleniyor.

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