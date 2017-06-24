İsrail, Suriye tanklarını havadan vurdu

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail hava kuvvetlerinin Suriye tanklarını vurduğunu açıkladı. Golan Tepeleri'ne Suriye tarafından gelen roketlere karşılık hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Golan Tepeleri’nin kuzeyindeki Suriye rejimine ait iki tankın vurulduğu kaydedilirken Haaretz’de yer alan habere göre, İsrail tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail’in bütünlüğü ve güvenliğine karşı girişimlere müdahale vermeyecektir ve Suriye rejiminin bölgemize zarar verdiğini düşünüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Suriye’de Beşşar Esad kuvvetleri ile IŞİD arasında yaşanan çatışmadan kaynaklandığını düşündükleri 10 füzenin bölgeye düştüğünü açıklayan İsrailli yetkililer iki tankla birlikte bir diğer noktayı da vurduklarını ifade etti.

İsrail jetlerinin, Suriye rejimine ait tanklara müdahalesinden önce bölgede yaşayan İsraillilerin tahliye edildiği de vurgulandı.