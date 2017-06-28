İsrail’den Gazze’nin açıklarında tartışma yaratacak ada projesi

Akdeniz'e yeni bir ada geliyor... İsrail'in gündemine aldığı yeni proje kapsamında Gazze açıklarına 525 hektarlık yapay bir ada ve ulaşım merkezi yapılması bekleniyor.

Örneklerine Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görmeye alışık olduğumuz yapay adalara bir yenisi geliyor… Üstelik bu seferki ada oldukça tartışmalı bir noktaya yapılacak. İsrail, Gazze açıklarında yapay bir ada yapmayı gündemine aldı.

İsrailli yetkililer, Gazze açıklarında Akdeniz’e büyük bütçeli bir yapay ada ve bir ulaşım merkezi yapılabileceğini açıkladılar. İsrail tarafından yapılan açıklamada bölgenin ekonomisini artırmaya yönelik bu projede Gazze’nin dünyayla bağının kuvvetlendirilmesinin planlandığı açıklanırken İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, hazırladığı bir video ve görsellerle Gazze açıklarında hazırlanan ada projesinin detaylarını dünya kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, Katz’ın planının gelecek 5 yıllık süreçte 5 milyar dolar harcanması öngörülürken 525 hektarlık adanın bir köprüyle ana karaya bağlanması bekleniyor. Gazzeli yetkililer 2001’de İsrail tarafından yıkılan havaalanının yenilenmesini talep ederken, Hamas’ın sözcüsü Sami Ebu Zuhri, “Gazze’ye bir liman yapmak Gazzelilerin hakkıdır ve yaşadıkları zorlukları biraz dindirebilir” açıklamasını yaptı.

Kargo ve yolcu terminallerinin, limanın, doğalgaz ve elektrik terminallerinin yer alacağı adada bir havaalanı da planlanıyor. Adanın etrafındaki deniz güvenliğini İsrail üstlenirken, adanın güvenliğinden ve geçişlerden uluslararası bir konsorsuyumun sorumlu olması bekleniyor. Adanın inşasının öne çıkan bir diğer sebebi olarak ise İsrailli yetkililer güvenlik konusunu gösterdi. Videoda yapılan açıklamada, “İnsani ve ekonomik öneminin yanı sıra adanın İsrail ve bölgedeki diğer ülkeler için de güvenlik avantajları da olacaktır” açıklaması yer aldı.

Katz’ın sözcüsü bu projenin bu ay içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesine gösterildiğini ve büyük ölçüde destek topladığını açıkladı. Fakat, İsrail’in Gazze politikasından sorumlu isimlerden olan Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın bu projeye sıcak bakmadığı belirtildi. Reuters haber ajansı, Lieberman’ın “Hamas bölgeyi yönettiği sürece Gazze herhangi bir projeyi hak etmiyor” dediğini paylaştı.