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İsrail’i protesto eden 22 Filistinli yaralandı

Mescid-i Aksa’nın El-Asbat kapısı yakınında gösteri yapan 22 Filistinli, İsrail işgal kuvvetlerinin müdahalesi sırasında yaralandı.

23:5420 Temmuz 2017
Dünya
İsrail’i protesto eden 22 Filistinli yaralandı
Mescid-i Aksa’nın El-Asbat kapısı yakınında gösteri yapan 22 Filistinli, İsrail işgal kuvvetlerinin müdahalesi sırasında yaralandı.

Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını protesto eden 22 Filistinli, İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sırasında yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin gösteri yapan Filistinlilere gaz ve ses bombası fırlattığı ancak bu müdahalenin Filistinlilerin gösterisini engelleyemediği öğrenildi. Yaralanan 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Oturma eylemi yapan göstericiler sloganlar atarak, İsrail'in kutsal yerlere yönelik aldığı tedbirleri ve Mescid-i Aksa girişlerine elektronik kapı yaptırılmasına ilişkin önlemlere tepki gösterdi. İHA

Son güncelleme: 23:5620.07.2017
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