İsrailli Bakan: ABD bölgedeki liderliği geri aldı!

İsrail İstihbarat Bakanı Katz, ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırı sayesinde, bölgedeki liderliği yeniden ele geçirdiği söyledi.

İsrail’in İstihbarattan Sorumlu Bakanı ve İsrail kabinesinin savunma kurulu üyesi Yisrael Katz, ABD’nin Suriye askeri üssüne gerçekleştirdiği füze saldırılarını överek, ABD bölgedeki liderliği yeniden ve fazlasıyla geri aldığını söyledi.

“SADECE BİR NUMARA OLAN YAPABİLİR”

İsrail’de Ordu Radyosu’na konuşan Katz, “Sadece dünyanın bir numaralı süper gücünün yapabileceği şeyler vardır. Geçmişte İran’ın güçlenmesine neden olan başarısız politikalara karşılık, ABD artık Orta Doğu’daki bölgesel liderliği fazlasıyla geri almıştır,” şeklinde konuştu. DHA