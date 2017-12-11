İsrailli komutan Filistinli satıcının tezgahından elma çaldı

Batı Şeria'de İsrailli bir bölük komutanının, Filistinli bir seyyar satıcının boş bıraktığı tezgahtan elma çalarken çekilen görüntüsü sosyal medyada yayıldı. İsrail ordusu olayı doğrularken söz konusu askerin açığa alındığını duyurdu.

İsrailli bir bölük komutanının, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli bir esnafın terk ettiği tezgahtan elma çalarken çekilen görüntüler, bir anda sosyal medyada yayıldı.

İsrail ordusundan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Olayı doğrulayan ordu, “Bu, İsrail ordusundaki bir asker veya komutandan beklediğimiz bir davranış değil” ifadelerini kullanırken komutanın da açığa alındığını ifade etti.