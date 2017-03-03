İşte Türkiye Almanya arasında kriz yaratan başkan

30 bin kişilik küçük Gaggenau kentinin bağımsız Belediye Başkanı Michael Pfeiffer, dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasına engel olunca, Türkiye ile Almanya arasında tarihin en derin krizlerinden birini çıkardı.

30 bin kişilik küçük Gaggenau kentinin bağımsız Belediye Başkanı Michael Pfeiffer, dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasına engel olunca, Türkiye ile Almanya arasında tarihin en derin krizlerinden birini çıkardı.

Almanya'da, Baden Württemberg'in 600'ü Türk ve Türk kökenli olmak üzere 30 bin nüfusu bulunan Gaggenau’nun Belediye Başkanı, Türkiye ile Almanya arasında tarihin en ağır krizlerinden birinin fitilini ateşledi.

İmamlara casusluk suçlaması, ardından Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması ile gerilen ilişkiler, 54 yaşındaki bağımsız Belediye Başkanı Michael Pfeiffer'in, küçük bir salonda konuşacak olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantısını yasaklamasıyla zirve yaptı.

“TOPLANTIYI DEĞİL, İZNİ İPTAL ETTİK”

2015'ten beri görevde olan Başkan Pfeiffer bir anda Alman basınının manşetlerine oturdu. Dün yapılması gereken toplantıya yasak gerekçesi olarak, “400 kişinin katılacağı bildirilmesine rağmen yeterli park yeri ve giriş kapısının kapasiteyi karşılayacak olmaması” gösterilmişti.

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İşletme eğitimi gören, evli ve 6 çocuk babası Belediye Başkanı Pfeiffer gazetecilere, “Biz aslında toplantıyı yasaklamak yerine toplantı izninin geçersiz olduğuna karar verdik. Toplantı yapılacak salonunun ve çevresinin insanlar için tehlike doğurabileceğine kanaat getirdik. Toplantıya 400 kişinin geleceği bildirilmişti ancak tam böyle olup olmayacağı belli değildi, biz de tüm parti temsilcileriyle konuyu belediye meclisinde görüştük, alınabilecek önlemi kararlaştırdık” dedi.İLGİLİ HABER Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

“BASKI GELMEDİ, AKILCI KARAR VERDİK”

Federal ya da eyalet düzeyinde kendilerine bir talep gelmediğini, sadece toplantıyla ilgili endişesi olan bazı vatandaşların aradığını belirten Pfeiffer, “Ancak bizi etkileyen bu da değildi. Biz politik bir karar vermedik, akılcı- mantıklı bir karar verdik” diye konuştu.

Kasabada yaşayan 600 Türk ya da Türk kökenli ile diyaloğun kendileri için çok önemli olduğunu da belirten başkan, şöyle devam etti:

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“TÜRKLERLE ARAMIZ HEP İYİDİR”

“Yanlış anlamaya meydan vermek ya da yanlış izlenim bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle açık olacağız. Yakında bölgedeki DİTİB (Diyanet) derneği temasa geçeceğiz ve gerekçeleri anlatacağız. Bizi anlayışla karşılayacaklarından eminiz. Şehir İdaresi olarak her zaman Türk vatandaşları ya da Türk kökenli Alman vatandaşları ile iyi ilişkilerimiz vardır.”