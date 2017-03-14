İsveç Başbakanı: Türk liderlerin seçim kampanyası yürütmesi önünde engel yok

İsveç Başbakanı Stefan Löfven dün Almanya'nın başkenti Berlin ziyaretinde yaptığı açıklamada Türk liderlerin İsveç'te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel olmadığını söyledi.

Löfven açıklamasında, “İsveç’te temelde toplantı ve düşünce özgürlüğü var. İstenirse kendini ifade etme olanağı mevcut. Sadece yetkililer bunun güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını gözetir. Güvenlik konusunda asla ödün vermeyiz” dedi.

İsveç Başbakanı Hollanda Hükümeti’nin kararı ile ilgili soruya, “her ülke kendi durumunu kendi değerlendirir” diyerek son dönemde Türkiye’deki gelişmelerden ‘endişelerini’ ifade etti.

Stefan Löfven, “Doğal olarak Türkiye’deki gelişmelerden endişeliyiz; halk oylamasının konusu, bütün hapisteki ve işlerinden atılan insanlar. İfade özgürlüğü konusunda kısıtlamalar var. Ancak en zor durumlarda en fazla diyaloğa gereksinim var” dedi.

(DHA)